Напишите пожалуйста вопросы по мини зачёту "Война и Мир" Л.Н.Толстого!

Гость: Гость:

1. Где велись боевые действия в войне 1805-1807гг. против войск Наполеона? 2. Какой праздник молодые Ростовы играли в ряженых? 3. Что было «местом печали женского молодого поколения дома Ростовых?» 4. Назовите причину дуэли Долохова и Пьера. 5. Чьими глазами рисуется совет в Филях? 6. Сколько лет охватывает действие романа «Война и мир» 7. Почему Багратион не явился на военный совет перед Аустерлицким сражением? 8. Какой костюм был у Сони на святках? 9. Какое оружие имел при себе Безухов, когда отправился убивать Наполеона? 10. Кто спас Пьера из плена?