Напишите пожалуйста вопросы по мини зачёту "Война и Мир" Л.Н.Толстого!
Литература
Напишите пожалуйста вопросы по мини зачёту "Война и Мир" Л.Н.Толстого!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Где велись боевые действия в войне 1805-1807гг. против войск Наполеона? 2. Какой праздник молодые Ростовы играли в ряженых? 3. Что было «местом печали женского молодого поколения дома Ростовых?» 4. Назовите причину дуэли Долохова и Пьера. 5. Чьими глазами рисуется совет в Филях? 6. Сколько лет охватывает действие романа «Война и мир» 7. Почему Багратион не явился на военный совет перед Аустерлицким сражением? 8. Какой костюм был у Сони на святках? 9. Какое оружие имел при себе Безухов, когда отправился убивать Наполеона? 10. Кто спас Пьера из плена?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши Ответ задачи книга стоит 56 руб а тетрадь 7 руб Во сколько раз книга дороже тетради
Математика
Самолет летит из москвы в питер 45 минут со скоростью 800км/ч. А из питера в москву 1ч 15мин со скоростью 750км/ч. Найдите среднюю скорость самол...
Математика
Помогите плиз решить эти задачки быстро если можно пожалуйста там задачи 2 и пример 1 пожалуйста! !!!!! СРОЧНОООООО! !!!
Русский язык