Пожалуйста сделайте страницу 49 полностью.

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2 2- глаза бояТСЯ,а руки делают. 3-2 4- подобраться, заблудиться. 5-1 и 6
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