Помогите,пж!!!Буду благодарен

Математика
Помогите,пж!!!Буду благодарен
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Гость:
x <= -4 x (-∞;-4] -5+(-4)=(-9)
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