Помогите пж! Мини-сочинение (10-15) предложений на тему:"Всегда ли мы милосердны к людям?"

Гость: Гость:

Во 1-ых смотря какой человек , если он злой то он не когда не проявит милосердие. Во 2-ых каждый человек не всегда может проявить милосердия ведь не у каждого человека всегда отлично доброе настроение ведь и невозможно каждый час проявлять милосердие. Я не знаю такое потойдёт!? Я написала как смогла!