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Помогите пж номер 20 плиз :3
Математика
Помогите пж номер 20 плиз :3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, 2, 4, 5, 6 12:6 = 2 24:6 = 4 42:6 = 7 54:6 = 9
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