84 в десятичной системе счисления перевести в троичную систему
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84 в десятичной системе счисления перевести в троичную систему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84/3 = 28 ост = 0 28/3 = 9 ост = 1 9/3 = 3 ост = 0 3/3 = 1 ост 0 ответ 10010
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