Делимое больше делителя в 5раз, а делитель больше значение частного в 5 раз сумма д??лимого делителя и значение частного равно 155 Найдите значение частного

Математика

Делимое больше делителя в 5раз, а делитель больше значение частного в 5 раз сумма д??лимого делителя и значение частного равно 155 Найдите значение частного

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