Делимое больше делителя в 5раз, а делитель больше значение частного в 5 раз сумма д??лимого делителя и значение частного равно 155 Найдите значение частного
Математика
Делимое больше делителя в 5раз, а делитель больше значение частного в 5 раз сумма д??лимого делителя и значение частного равно 155 Найдите значение частного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А/b=5 а=b*5 b=5*5 a+b+5=155 a+25+5=155 a=155-25-5=125 125/25=5 (значение частного)
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