Написать сочинение от имени фораона Тутмоса 3 ,,почему я так любил войну.

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Ещё при жизни Хатшепсут Тутмос III был допущен к командным постам в египетской армии. Вероятно, он возглавил ряд походов на Синай, Нубию и Палестину, в которых впервые проявился его полководческий талант. Поддержка Тутмоса III армией заставляла царицу всерьёз считаться с устранённым от государственного управления фараоном. Так что ему было ради чего стараться и рисковать... Ту́тмос III Менхеперра (или Минхеперра) — шестой фараон XVIII династии древнеегипетских фараонов (1490, фактически 1468—1436 до н. э.; по другим данным, 1479—1425 до н. э., 1503—1447 до н. э. или 1525—1471 до н. э.). Современные египтологи считают его первым известным завоевателем и военным гением в мировой истории, именуя его «Наполеоном Древнего мира». Имя Тутмос (Thutmosis или Thutmoses) является древнегреческим вариантом произношения египетского имени Джехутимесу — «бог Тот рождён» (иногда переводится как «рождённый Тотом»). В качестве тронного Тутмос III использовал имя Менхеперра (Минхеперра), которое передаётся в «Амарнских письменах» как Манахбирия, или Манахпирра. Тутмос III был сыном фараона Тутмоса II (правил в 1494—1490 до н. э.), женатого на своей сводной сестре Хатшепсут, и наложницы (или второстепенной жены) низкого происхождения Исиды. Таким образом, Тутмос III был пасынком и племянником царицы Хатшепсут (тронное имя Мааткара), единолично правившей в 1490/1489—1468 до н. э. Хатшепсут была четвёртой (и единственной оставшейся в живых) дочерью фараона Тутмоса I и царицы Яхмос, что делало её прямой наследницей престола по традиции XVIII династии. После ранней смерти своего отца малолетний Тутмос III был провозглашен новым фараоном, а Хатшепсут — его регентом. Став фараоном, юный фараон продолжал воспитываться при храме Амона в Фивах в духе почтения к религии и, вероятно, получил качественное образование. Ещё в детстве новый фараон женился на старшей дочери Хатшепсут Нефрура, которая не дожила до совершеннолетия. Поэтому главной женой Тутмоса III стала вторая дочь Хатшепсут — Меритра Хатшепсут (впрочем, некоторые исследователи оспаривают материнство царицы по отношению к Меритре). [править] Тутмос и Хатшепсут 3 мая 1489 до н. э., то есть через 18 месяцев после восхождения на престол, малолетний фараон, исполнявший одновременно ритуальные функции жреца Амона в главном храме бога в Фивах, был отстранён от трона легитимистской партией, которая возвела на престол наследницу древних царских кровей Хатшепсут. Во время церемонии в храме верховного бога Амона жрецы, несшие барку со статуей верховного бога, опустились на колени прямо возле царицы, что было расценено фиванским Оракулом как благословение Амона новому правителю Египта. Хатшепсут, опираясь на поддержку фаворита и зодчего Сенмута, по происхождению бедного провинциального чиновника, а также многих представителей «интеллектуальной элиты», в том числе архитекторов Тути и Инени, темнокожего генерала Нехси, и Хапусенеба, визиря и первосвященника Амона, проводила активную политику по укреплению внутреннего состояния Египта. Наделенная выдающимися политическими способностями и незаурядным умом, женщина-фараон восстанавливала разрушенные гиксосами монументы в Карнаке и Луксоре и создала собственный грандиозный храм в Дер-эль-Бахри (вблизи Фив). Кроме того, новейшие исследования доказали, что Хатшепсут (которой ранее приписывали пассивную и миролюбивую внешнюю политику, имевшую результатом ослабление силы Египта на международной арене) лично возглавляла военные походы (в том числе первый из двух походов в Нубию) и контролировала Южную Сирию и Палестину. Однако самой известной внешнеполитической акцией Хатшепсут является снаряжение в 1482/1481 до н.э. экспедиции в Пунт (Восточная Африка).