Реши задачу. вычесли и запиши ответ. длина красной, синий и жёлтой лент составляет 14500м. длина синий и жёлтой лент составляет 7900м. длина красной и синий лент составляет 9700м. определи длину каждой ленты в отдельности.
Математика
Реши задачу. вычесли и запиши ответ. длина красной, синий и жёлтой лент составляет 14500м. длина синий и жёлтой лент составляет 7900м. длина красной и синий лент составляет 9700м. определи длину каждой ленты в отдельности.
Ответ(ы) на вопрос:
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Длина синей и желтой - 7900 14500-7900=6600 Длина красной ленты - 6600 Длина красной и синей ленты составляет 7900 7900-6600=3100 Длина синей ленты - 3100 Длина синей и желтой 7900 7900-3100=4800 Длина желтой ленты - 4800 6600+3100+4800=14500
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