Реши задачу. вычесли и запиши ответ. длина красной, синий и жёлтой лент составляет 14500м. длина синий и жёлтой лент составляет 7900м. длина красной и синий лент составляет 9700м. определи длину каждой ленты в отдельности.

Математика

Реши задачу. вычесли и запиши ответ. длина красной, синий и жёлтой лент составляет 14500м. длина синий и жёлтой лент составляет 7900м. длина красной и синий лент составляет 9700м. определи длину каждой ленты в отдельности.

Автор: Гость