Помогите пж, номер 204
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Помогите пж, номер 204
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Великий - велик, молодой - молод, ароматный - ароматен, редкий - редок, спокойный - спокоен, пахучий - пахуч, трескучий - трескуч,робкий - робок, счастливый - счастлив. Несмотря на множество проблем, он оставался спокойным. Счастливая Катя не могла перестать улыбаться, ей было очень приятно получить такой неожиданный подарок от Максима.
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