Помогите ПЖ срочно!!! Напишите плохие советы однокласников

Обществознание
Помогите ПЖ срочно!!! Напишите плохие советы однокласников
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они думают ты такая д. но не говорят об этом!  И они с тобой не разговаривают ДЕВОЧКИ ЭТО ИЗ ЗА ЗАВЕСТИ !!!!   Они смотрят на вс и например говорят : Ой какая кофточка красивая а про себя говорят: вот какая кофта у неё а у меня такой нету поэтому не подражайте это большой грех!
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