Помогите ПЖ срочно!!! Напишите плохие советы однокласников

Гость: Гость:

Они думают ты такая д. но не говорят об этом! И они с тобой не разговаривают ДЕВОЧКИ ЭТО ИЗ ЗА ЗАВЕСТИ !!!! Они смотрят на вс и например говорят : Ой какая кофточка красивая а про себя говорят: вот какая кофта у неё а у меня такой нету поэтому не подражайте это большой грех!