Помогите ПЖ срочно!!! Напишите плохие советы однокласников
Обществознание
Помогите ПЖ срочно!!! Напишите плохие советы однокласников
Ответ(ы):
Гость:
Они думают ты такая д. но не говорят об этом! И они с тобой не разговаривают ДЕВОЧКИ ЭТО ИЗ ЗА ЗАВЕСТИ !!!! Они смотрят на вс и например говорят : Ой какая кофточка красивая а про себя говорят: вот какая кофта у неё а у меня такой нету поэтому не подражайте это большой грех!
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