Сумму чисел 123456 и 789 уменьши на треть первого числа. Спасибо
Математика
Сумму чисел 123456 и 789 уменьши на треть первого числа. Спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Сумма чисел, знак (+) 123456+789; уменьши, это вычитание (-) на треть первого числа, первое 123456, надо на 3 делить; записываем; (123456+789)- 123456:3= 1242456:3= 83093.
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