Задание 2. Определите вид односоставных предложений (точка – вид сокращённо; если предложение сложное, то будет не один вид). Двусоставные предложения также обозначать! 1. Идёшь по лесу с пустыми руками, а душа чиста. 2. По...

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Задание 2. Определите вид односоставных предложений (точка – вид сокращённо; если предложение сложное, то будет не один вид). Двусоставные предложения также обозначать! 1. Идёшь по лесу с пустыми руками, а душа чиста. 2. Понимает ли подросток, зачем ему нужно учиться, или делает это только ради родителей. 3. Свежо, лёгкий ветерок, и на душе удивительно легко. 4. У нас любят по любому случаю говорить разные красивые фразы, особо не вдумываясь в их смысл. 5. На небе нет ни одной звезды, спокойно и тихо. 6. «Обещанного три года ждут», - назидательно сказал поручик. 7. Вот и осень, ночи стали холодными. 8. Шевельни эту мягкую пыль, и под ней окажется вчерашний предмет повседневного обихода, без которого не могли обойтись. 9. Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за три дня никто не прибыл. 10. Куда не взглянешь, везде зелено, только кое-где белеет полоса отцветающих яблонь. 11. Над озером сияет солнце, и глаза слепит от бликов. 12. Камешек хочу найти, каких у вас не бывает.

Автор: Гость