1.Итальянская народная песня о море. 2.Н. Римский Корсаков (тоже что то о море).Из симфонической сюиты Шехерезада. 3.К. Дебюси (тоже что то о море) Помогите прошу

Музыка

1.Итальянская народная песня о море. 2.Н. Римский Корсаков (тоже что то о море).Из симфонической сюиты Шехерезада. 3.К. Дебюси (тоже что то о море) Помогите прошу

Автор: Гость