1.Итальянская народная песня о море. 2.Н. Римский Корсаков (тоже что то о море).Из симфонической сюиты Шехерезада. 3.К. Дебюси (тоже что то о море) Помогите прошу
Музыка
1.Итальянская народная песня о море. 2.Н. Римский Корсаков (тоже что то о море).Из симфонической сюиты Шехерезада. 3.К. Дебюси (тоже что то о море) Помогите прошу
Ответ(ы):
Гость:
1. Santa Lucia (Санта Лючия); 2. В "Шахерезаде" есть тема "Море"; 3. К.Дебюсси симфоническая поэма "Море" (три части).
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