Композиция, строфика, размер и рифмовка стихотворения Мандельшатма "Декабрист".

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Стихотворение "Декабрист" посвящение добровольным каторжанам XX века, которые выбрали путь отшельников, чтобы скрыться от суровой русской действительности. Состоит из шести строф, 24 строки. Размер четырёхстопный ямб. Стопа - двухсложная с ударением на втором слоге. Рифмовка - перекрёстная.