Помогите решить уравнение :[2х-5]*[Х+ 3} больше или равно 0

Алгебра
Помогите решить уравнение :[2х-5]*[Х+ 3} больше или равно 0
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