Помогите срочно пожалуйста 474950:59*703+340850+120352
Математика
Помогите срочно пожалуйста 474950:59*703+340850+120352
Ответ(ы):
Гость:
474950:59*703+340850+120352=6 120 352 1) 474950:59=8050 2) 8050*703=5659150 3) 5659150+340850=6 000 000 4) 6 000 000+120352=6 120 352
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