Помогите срочно пожалуйста 474950:59*703+340850+120352

Математика
Помогите срочно пожалуйста 474950:59*703+340850+120352
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
474950:59*703+340850+120352=6 120 352 1)  474950:59=8050 2)  8050*703=5659150 3) 5659150+340850=6 000 000 4)  6 000 000+120352=6 120 352
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