Сумма трех чисел равна 11.Сумма первого и второго слагаемых равна 6,а сумма второго и третьего равна 9,Найди,чему равны все эти числа.
Математика
Сумма трех чисел равна 11.Сумма первого и второго слагаемых равна 6,а сумма второго и третьего равна 9,Найди,чему равны все эти числа.
Ответ(ы):
Гость:
9+6-11=4 (второе слагаемое) 6-4=2(первое слагаемое) 9-4=5(третье слагаемое) ответ: 1е-2,2е-4,3е-5.
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