Сумма трех чисел равна 11.Сумма первого и второго слагаемых равна 6,а сумма второго и третьего равна 9,Найди,чему равны все эти числа.

Математика

Сумма трех чисел равна 11.Сумма первого и второго слагаемых равна 6,а сумма второго и третьего равна 9,Найди,чему равны все эти числа.

Автор: Гость