Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом натрия и серной кислотой р??вна... 1)7 2)5 3)6 4) 4

Химия
Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом натрия и серной кислотой р??вна... 1)7 2)5 3)6 4) 4
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