Представить в виде произведения y(x+0.2)-2.7(x+0.2) и найти его численное значение y=1607 x=1.8

Алгебра
Представить в виде произведения y(x+0.2)-2.7(x+0.2) и найти его численное значение y=1607 x=1.8
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Гость:
Просто подставь вместо У и Х те значения(у=1607 и х=1.8) в пример
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