Помогите пж упр 87 сломала ногу месяц не хожу и не знаю тему

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Помогите пж упр 87 сломала ногу месяц не хожу и не знаю тему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каток, ручей, мороз, месяц, заяц, хозяин, рука, церковь, мать, курица, заря, ладь, чудо, плечо, оч, знамя, имя.
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