Помогите пж зделать задачу
Математика
Помогите пж зделать задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2×2=4. Ответ максимальное количество 4 полки.
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