Помогите пжалуйста прошу
Окружающий мир
Помогите пжалуйста прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце двигается,и твоя тень постепенно двигается расти
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