Помогите !! разнообразны условия обитания и способы питания грибов
Биология
Помогите !! разнообразны условия обитания и способы питания грибов
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Гость:
Среда обитанияНаземно-воздушная, водная, почвеннаяМеста обитанияЛеса, болота, пустыни, снега и льды, пещеры, скалы, горы, деревья, деревянные постройки Питание грибов
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