Помогите !! разнообразны условия обитания и способы питания грибов

Биология
Помогите !! разнообразны условия обитания и способы питания грибов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среда обитанияНаземно-воздушная, водная, почвеннаяМеста обитанияЛеса, болота, пустыни, снега и льды, пещеры, скалы, горы, деревья, деревянные постройки Питание грибов

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой обьем займут 56 г. СО при нормальных условиях
Ответить
Русский язык
Синонимы в порядке возрастания написать учтивый вежливый любезный
Ответить
Окружающий мир
Надо нарисовать план-схему своего района,где расположен мой дом.Как этот план- схема должен выглядеть? Обязательно приложить картинку к этому задан...
Ответить
Алгебра
Вычислите координаты точки C (с решением)
Ответить
Русский язык
Помогите, пожалуйста! 1. Найди четвертое лишнее. Объясни свой выбор. []Лучистый, ве??вистый, чистый, мглистый. []Тюль, прорубь, рояль, шампунь ...
Ответить