Помогите разобрать слова АДАММЕН по падежам и морфологический разбор)с меня 99 балов

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Морфологический разбор Адаммен- түбірі адам, -мен көмектес септігінің жалғау Атау с: адам Ілік с: адамның Барыс с: адамға Табыс с: адамды Жатыс с: адамда Шығыс с: адамнан Көмектес с: адаммен