Помогите! Реферат на тему правовые основы охраны природы. заранее спасибо)

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Правовые основы охраны природы. Правовой основой охраны природы в нашей стране являются Конституция РФ, международные дого­воры, законы об охране природы и основных компонентов окружающей природной среды, постановления законодательных учреждений разного уровня. Высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории России имеет Конституция РФ. Ею закреплено право че­ловека на благоприятную окружающую среду. Естественно, чтобы дейст­венно пользоваться им, необходимо использовать право на достоверную ин­формацию о состоянии окружающей среды (статья 42). Правила и прин­ципы охраны природы выполняются людьми тогда, когда они имеют законодательный характер. В настоящее время действует Закон Россий­ской Федерации «Об охране окружающей среды» (10 января 2002 г., в редакциях от 22 июля 2004 г., 29 декабря 2004 г. и 09 мая 2005 г.). Осно­вой его является признание природы и ее богатств «национальным достоя­нием народов России, естественной основой их социально-экономического развития и благосостояния человека».Состояние окружающей природной среды, в том числе и в чрезвычай­ных экологических ситуациях, должно оцениваться как с позиций здоро­вья населения, так и состояния естественных экологических систем, гене­тических фондов растений и животных.Основными задачами природоохранительного законодательства Рос­сийской Федерации являются регулирование отношений в сфере взаимо­действия общества и природы с целью сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвращение экологически вредного воздействия на природу хозяйственной и иной деятельности, оз­доровление и улучшение качества окружающей природной среды, укреп­ление законности и правопорядка в интересах настоящих и будущих поко­лений людей.