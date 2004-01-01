Помогите! Реферат на тему правовые основы охраны природы. заранее спасибо)
Биология
Помогите! Реферат на тему правовые основы охраны природы. заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правовые основы охраны природы. Правовой основой охраны природы в нашей стране являются Конституция РФ, международные договоры, законы об охране природы и основных компонентов окружающей природной среды, постановления законодательных учреждений разного уровня. Высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории России имеет Конституция РФ. Ею закреплено право человека на благоприятную окружающую среду. Естественно, чтобы действенно пользоваться им, необходимо использовать право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (статья 42). Правила и принципы охраны природы выполняются людьми тогда, когда они имеют законодательный характер. В настоящее время действует Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (10 января 2002 г., в редакциях от 22 июля 2004 г., 29 декабря 2004 г. и 09 мая 2005 г.). Основой его является признание природы и ее богатств «национальным достоянием народов России, естественной основой их социально-экономического развития и благосостояния человека».Состояние окружающей природной среды, в том числе и в чрезвычайных экологических ситуациях, должно оцениваться как с позиций здоровья населения, так и состояния естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных.Основными задачами природоохранительного законодательства Российской Федерации являются регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвращение экологически вредного воздействия на природу хозяйственной и иной деятельности, оздоровление и улучшение качества окружающей природной среды, укрепление законности и правопорядка в интересах настоящих и будущих поколений людей.
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