Цитати до образу Простак

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Цитати до образу Простак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ Гурона  намагався казати лише правду і дотримуватись тих принципів, у житті, що були підказані йому "серцем". звик дивитися на дійсність незаангажовано, щиросердо визнає, що в "цивілізованій"  країні все побудоване на "нерозумних" , "протиприродних" принципах.
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