Цитати до образу Простак

Гость: Гость:

Образ Гурона намагався казати лише правду і дотримуватись тих принципів, у житті, що були підказані йому "серцем". звик дивитися на дійсність незаангажовано, щиросердо визнає, що в "цивілізованій" країні все побудоване на "нерозумних" , "протиприродних" принципах.