Клетку считают единицей роста и развития организмов так как

Биология
Клетку считают единицей роста и развития организмов так как
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1-3 2-4 3-2 4-4 5-1 6-3 7-1 8-2 9-3 10-2 11-1 12-2
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