450 квадратных сантиметров сколько это квадратных дициметров
Математика
450 квадратных сантиметров сколько это квадратных дициметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450квадартных см=45квадратных дм.
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