Периметер рiвнобедреного трикутника дорiвнюе 36см, а його основа дорiвнюе 10 см. Знайдiть площу трикутника
Геометрия
Периметер рiвнобедреного трикутника дорiвнюе 36см, а його основа дорiвнюе 10 см. Знайдiть площу трикутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А- сторона треугольника 10см=основание Р=36см Треуг. Равнобед. а=(36-10):2=8 S=10*8=80см²
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