Понаблюдай за понравившимися тебе растением. сочини стихотворение или рассказ узнай какую пользу приносят эти растения
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Понаблюдай за понравившимися тебе растением. сочини стихотворение или рассказ узнай какую пользу приносят эти растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю алоэ так, Что нет слов мне рассказать Ведь она все лечит раны И живот, и язвы. Всем на свете нужна я! Я алоэ, это да! Полезные своиства: лечит от солнечных ожогов, запора, гастрит, язвы, гнойных ран……
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