Какие районы земли является малонаселёеыми почему?

География
Какие районы земли является малонаселёеыми почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малонаселенными являются Северо-Восточная сибирь, северная часть Канады, обширные территории Австралии.... в этих районах суровый климат (либо слишком холодный, либо жаркий и засушливый) , поэтому они не пригодны для жизни и ведения сельского хозяйства. А полюса Земи не заселенны вообще, там только научные станции. 
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