Помогите решить 2√75 деленная √3
Математика
Помогите решить 2√75 деленная √3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2√75)÷(√3) = (2*√25*√3÷√3) = 2*5 = 10
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