Помогите пожалуйста упрожнение 7

Гость: Гость:

1. 1 м^3 имеет массу 22,6 т осмия 2. Плотность серебра выше плотности цинка. Плотность мрамора выше, чем плотность бетона. Плотность спирта больше плотности бензина. 3. Медь имеет наибольшую массу, т.к. его плотность самая высокая, лед наименьшую, т.к. его плотность самая маленькая из перечисленных.