Помогите срочно по Русскому, составить рассказ

Гость: Гость:

Дождь лил всю ночь, не переставая.Утро выдалось хмурым и зябким. Лужи всех размеров, как переполненные гигантские блюдца, разбросаны по тротуарам. Порывы ветра вытряхивают, еще притаившиеся на листках дождинки. Умытые троллейбусы, словно переполненные аквариумы, шелестят по мокрому асфальту. Только разноцветные зонты вносят некую яркость в этот унылый пейзаж.К вечеру снова закапал дождик, и так моросило всю неделю.К концу сентября солнце, наконец, пробилось сквозь рваные, грязно-серые облака. Его теплые лучи затрепетали на, чистых до скрипа, листьях и цветах. Величайший художник, макая кисть сразу во всю палитру ярких красок, разбрызгивает ее вокруг снова и снова. Березке, в ее белом сарафане, он накинул на плечи желто-бежевую шаль. Рябине с резными листочками подвесил пурпурные гроздья ягод. А кленам нахлобучил яркие, лохматые, красно-желто-зеленые папахи. Тонкая осинка, трепеща на ветру, разноцветным серпантином сбрасывает изящные листочки.Все это великолепие, несмотря на усердие дворников, накрывает городские кварталы толстым пестрым ковром листьев. В парках и скверах особенно хорошо. В посвежевшем воздухе парусами плавают хрупкие нити невесомой паутины. Солнце теплое, ласковое. Легкий ветерок приятно треплет волосы. Это – «бабье лето».В кучах опавших листьев, визжа от восторга, кувыркаются радостные дети. Вдоволь наигравшись, они собирают каштаны, желуди и яркие букеты разноцветных листьев для школьных поделок.Цветочные клумбы изумляют колоритом своих красок и форм. Незатейливые астры пестреют розовыми, белыми, сиреневыми, желтыми и бордовыми брызгами. А у благородных георгин, похожих на помпоны детских шапочек, лепестки словно бархатные – такие изящные и нежные. Полные ведра разносортных хризантем просто рвутся из витрин цветочных магазинов.Загородно-огородная жизнь тоже бурлит во всю. Пышнобокие кабаки апельсинового цвета важно восседают на грядках, свысока поглядывая на стройные ряды капусты, баклажанов и сладкого перца. Фруктовые деревья облегченно расправляют раскидистые ветки после сбора с них плодов: наливных краснобоких яблок, янтарно-желтых груш, терпкой, чуть шероховатой айвы, лиловых сладких слив и поздней, с кислинкой алычи. Приятные хозяйственные хлопоты по сбору урожая вызывают у дачников удовлетворение и чувство гордости за проделанный труд.