Ребята помогите сделать математику пожалуйста (5) класс
Математика
Ребята помогите сделать математику пожалуйста (5) класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 3). 3). 1). это правильно. 1.Бирем 6лет и прибавляем 4года равно 10лет плюс 6лет равно 16лет младшему 6лет старшей 10лет . 2. в двух мешках БЫЛО одинаково зерна 1мешок 8кг и во втором тоже 8 кг 8+8:16кг. 3. ну тут легко 445-223:222 .
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