Ребята помогите сделать математику пожалуйста (5) класс

Гость: Гость:

1). 3). 3). 1). это правильно. 1.Бирем 6лет и прибавляем 4года равно 10лет плюс 6лет равно 16лет младшему 6лет старшей 10лет . 2. в двух мешках БЫЛО одинаково зерна 1мешок 8кг и во втором тоже 8 кг 8+8:16кг. 3. ну тут легко 445-223:222 .