Помогите решить 2 уравнения x-5/11=5/33, 6,28n-2,8n=36,54
Математика
Помогите решить 2 уравнения x-5/11=5/33, 6,28n-2,8n=36,54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=5:33+15:33 Х=20:33
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что осуждается в баснях в таких как Ларчик, Осел и соловей, Листы и корни!Умоляю, срочно помогите!!!
Математика
На экзамене 50 билетов , Сеня не выучил 5 из них . Найдите вероятность того , что ему попадётся выученный билет .
Другие предметы
Отгадай шараду в любой войне его ненавидели и били, Но букву О добавь в начале, ?? я рельеф. Меня дожди, снега создали.
Математика