Помогите решить 2 уравнения x-5/11=5/33, 6,28n-2,8n=36,54

Математика
Помогите решить 2 уравнения x-5/11=5/33, 6,28n-2,8n=36,54
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=5:33+15:33 Х=20:33
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