Помогите решить 5 задачу Б

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Для начала найдем скорость работы каждого ученика 6/2=3 страницы в час - скорость ученика 6-го класса 3+2=5 страниц в час - скорость другого ученика (т.к. у него на 2 страницы в час больше по условию) Скорость их совместной работы будет 5+3=8 страниц в час. 160/8=20 часов - им понадобится для того, чтобы набрать 160 страниц работая вместе Ответ: 20 часов