Докажите, что в 1725-1762 г. значительно укрепляются позиции дворянства, почему?

История
Докажите, что в 1725-1762 г. значительно укрепляются позиции дворянства, почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анна Иоановна сократила срок службы дворян до 25 лет, разрешила записывать дворянских детей в армию с младенчества Елизавета Петровна запретила наказывать дворян плетьми и розгами, подтвердила право владения землями  Пётр Третий в 1762 г принял "Манифест о вольности дворянства" дворяне были освобождены от службы в армии
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