Докажите, что в 1725-1762 г. значительно укрепляются позиции дворянства, почему?

Гость: Гость:

Анна Иоановна сократила срок службы дворян до 25 лет, разрешила записывать дворянских детей в армию с младенчества Елизавета Петровна запретила наказывать дворян плетьми и розгами, подтвердила право владения землями Пётр Третий в 1762 г принял "Манифест о вольности дворянства" дворяне были освобождены от службы в армии