Можно с разъяснением.409дм2-450см2*2-вычеслить в метрах квадратных
Математика
Можно с разъяснением.409дм2-450см2*2-вычеслить в метрах квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
409 кв. дм. = 40900 кв.см450 кв.см * 2 = 900 кв.см40900 - 900 = 40000 кв.см = 400 кв.дм
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