Помогите пожалуйста!!! Целью Александра было ... Этой цели ему... достичь,потому что ... История Александр Македонский Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

елью Александра было завоевать весь мир,он не смог её достичь ,т.к умер рано,рано и глупо,очень глупо.Я-то знаю ,что это он себя САМ отравил,потому что не смог вынести смерть его возлюбленного Гефестиона! =)