Помогите пожалуйста!!! Целью Александра было ... Этой цели ему... достичь,потому что ... История Александр Македонский Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

История
Помогите пожалуйста!!! Целью Александра было ... Этой цели ему... достичь,потому что ... История Александр Македонский Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
елью Александра было завоевать весь мир,он не смог её достичь  ,т.к умер рано,рано и глупо,очень глупо.Я-то знаю ,что это он себя САМ отравил,потому что не смог вынести смерть его возлюбленного Гефестиона! =)
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