Помогите решить 7 класс. Упростить выражение

Математика
Помогите решить 7 класс. Упростить выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При одинаковом основании степени при умножении складываются, при делении вычитаются. Решение будет а в степени (5-2-(-3))= а в 6 степени
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