Помогите решить CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2

Химия
Помогите решить CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2
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Гость:
В данном уравнении не нужны коэффициенты
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