Самолет летит с астаны до алматы 90 минут,а с алматы до астаны полтара часа.почему?

Қазақ тiлi
Самолет летит с астаны до алматы 90 минут,а с алматы до астаны полтара часа.почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что 90 минут это полтора часа.
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