Трансформированый фразеологизм ответы

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Трансформированный фразеологизм - это любое отклонение от общепринятой нормы, закреплённой в лингвистической литературе, а также импровизированное изменение в экспрессивно-стилистических целях. Выделяется несколько приемов трансформации фразеологизмов: расширение фразеологизма, т.е. расширение уже известного словосочетания за счет введения в его состав дополнительных слов. Также к способам расширения относят и трансформацию - усложнение только одного компонента фразеологического сочетания или крылатого выражения. Вторым приемом является частичное изменение состава фразеологизма, который ведет к серьезному, а иногда полному изменению его значения и смысла