Умоляю помогите дам 25 баллов!по каким признакам на рисунке или микропрепарате можно распознать ткань?

Биология
Умоляю помогите дам 25 баллов!по каким признакам на рисунке или микропрепарате можно распознать ткань?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетки вакуоли и тд.......
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