Умоляю помогите дам 25 баллов!по каким признакам на рисунке или микропрепарате можно распознать ткань?

Биология

Умоляю помогите дам 25 баллов!по каким признакам на рисунке или микропрепарате можно распознать ткань?

Автор: Гость