Умоляю помогите дам 25 баллов!по каким признакам на рисунке или микропрепарате можно распознать ткань?
Биология
Умоляю помогите дам 25 баллов!по каким признакам на рисунке или микропрепарате можно распознать ткань?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетки вакуоли и тд.......
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