Вопросительное предложение мы спали целый день и отрицательное!Срочнл

Геометрия
Вопросительное предложение мы спали целый день и отрицательное!Срочнл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы спали целый день? Мы спали не целый день(или мы не спали целый день)
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