Помогите пожалуйста с зачётом по физике, добрые люди!

Физика
Помогите пожалуйста с зачётом по физике, добрые люди!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант 1 1) Магни́тное по́ле — силовое  поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие  магнитным моментом, независимо от состояния их движения. Существует независимо от нас. Магнитное поле - особая форма существования материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами. 2) Магнитная стрелка – это устройство, необходимое при изучении магнитного действия электрического тока.  Она представляет из себя маленький магнит, установленный на острие иглы, имеет два полюса: северный и южный .Магнитная стрелка может свободно вращаться  на кончике иглы.  Северный конец  магнитной стрелки всегда показывает  на "север".  Линия, соединяющая полюсы магнитной стрелки называется осью магнитной стрелки. Аналогичная магнитная стрелка есть в любом  компасе  - приборе для ориентирования на местности. 3)  Магнитное поле называктся вихревым, так как имеет замкнутые силовые линии. Для сравнения, противоположное понятие - потенциальное или безвихревое поле, силовые линии которого не могут быть замкнутыми, например электростатические поля. 4)  Сила Лоренца –  сила, действующая на точечную заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле. Она равна произведению заряда, модуля скорости частицы, модуля вектора индукции магнитного поля и синуса угла между вектором магнитного поля и скоростью движения частицы.
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