Помогите решить два номер 529,520 пожалуйста !!!!помогите буду очень блогодарна вам!
Математика
Помогите решить два номер 529,520 пожалуйста !!!!помогите буду очень блогодарна вам!
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