Товар стоит180 рублей и эту цену снизили на 20% сколько стал стоить товар

Математика
Товар стоит180 рублей и эту цену снизили на 20% сколько стал стоить товар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 % - 1\5 180: 1\5 = 36180 - 36 = 144

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